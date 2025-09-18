شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)

فتحت تيكتوكر سودانية, النار على بعض الناشطات وذلك عبر بث مباشر لها تابعه الآلاف من متابعيها على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ردت التيكتوكر على طريقتها الخاصة موجهة حديثها لبعض الفتيات والسيدات على “تيك توك”.

وقالت في حديثها الذي وصفه المتابعون بــ”الردح” و “الصفقة”: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات ليكون عبرة وعظة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)