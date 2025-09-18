الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد دعمها للسودان

أكد السيد روفائيل ماريانو قروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استعداد الوكالة لدعم السودان لتجاوز التحديات التي تواجهه خاصة في مجالات استعادة خدمات العلاج الإشعاعي، والزراعة، ودعم المعامل البيطرية .

ودعا السيد قروسي للإسراع بمراجعة الوثيقة الأساسية لاستراتيجية مكافحة السرطان واعتمادها بغية عرضها للتمويل لدى الشركاء الإقليميين والدوليين في سياق مبادرة أشعة الأمل لعلاج السرطان التي أطلقتها الوكالة في عام 2022، وتنفيذ مشروع أو اثنين في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك اليوم في اللقاء الذي جمعه ببروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس وفد السودان المشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

من جانبه أشاد بروفيسور مضوي بشراكة السودان مع الوكالة، وجدد تقدير وعرفان حكومة السودان للوكالة لدعمها للبلاد في الفترة الماضية، معبرا عن الأمل في تعزيز دعم الوكالة في الفترة المقبلة خاصة في توفير جهاز مسرع خطي للمعهد القومي للسرطان بجامعة الجزيرة، وإيفاد بعثة تقييم قطرية من الوكالة للوقوف على احتياجات البلاد وأولوياتها في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية في سياق مبادرة الذرة من أجل الغذاء، ودعم المعامل البيطرية في سياق مبادرة زودياك لمحاربة الأمراض حيوانية المصدر، وتوفير جهاز لتشعيع الدم بالمعمل المركزي للصحة العامة، وتعزيز الوجود السوداني بسكرتارية الوكالة.

جدير بالذكر أن وفد السودان في اللقاء ضم كلا من السفير مجدي أحمد مفضل المندوب الدائم للسودان لدى الوكالة ونائبه السفير الصادق الفاضل والسيد د. محمد أبو أذنين الأمين العام للجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية والسيد د. عمار محمد الأمين مدير إدارة المنظمات الدولية والتعاون التقني بهيئة الطاقة الذرية السودانية والسيد السكرتير الأول أبوبكر محجوب من بعثة السودان الدائمة بفيينا.