شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و”صراف آلي” من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال انقسمت ما بين غاضبة وساخرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل أحيته الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, بإحدى الولايات أظهر أموال طائلة على أرض المسرح الذي كانت تغني فيه الفنانة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من الأموال الطائلة التي ظهرت على الأرض والتي حصلت عليها الفنانة من أصحاب الفرح أثناء تقديمها وصلة غنائية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً: (صراف آلي في الأرض) وكتب آخر: (مغارز من فهيمة لطليقها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)