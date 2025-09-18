عاد الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب حيث اختصر ظهوره على المناسبات الرسمية والاحتفالات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع للشيخ أثار ضجة واسعة. حيث ظهر شيخ الأمين مع فتاة حسناء وصفها المتابعون بفائقة الجمال, وأرفق ناشرو المقطع دعوات من الشيخ لحيرانه قال فيها (أبونا الشيخ قال البباري شيخ الأمين ما ببني بالطين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ الأمين يعود لإثارة الجدل بعد ظهوره جالساً مع حسناء فائقة الجمال ويصرح: (البباري شيخ الأمين ما ببني بالطين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.