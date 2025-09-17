المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد

جدد الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية إهتمام الحكومة بدعم توطين العلاج داخل البلاد بهدف تخفيف العبء على المواطن وتوفير وقته وجهده.

وأكد خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد في السودان بمجمع الوزارات اليوم – أهمية تكامل الأدوار بين جهات الاختصاص ذات الصلة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والطوعي والمجتمع المدني والتركيز على التدريب وبناء القدرات والاستفادة من تجارب الدول لتحقيق الهدف المنشود.مؤكدآ أهمية توطين زراعة الكبد، .

واشار إلى ضرورة تقديم دراسة من الجمعية بالتعاون مع التخصصات الأخرى حول الخطط المستقبلية لتوطين العلاج بالتركيز على الإنتشار الجغرافي بهدف تغطية أكبر شريحة من المواطنين على مستوى القطر والإتجاه لتقديم الخدمة لدول الجوار بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

