والي كسلا يطلع على أداء شركة الموارد المعدنية بالولاية

اطلع والي كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، لدى لقائه الثلاثاء مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية كسلا، يعقوب عبد القادر، على أداء الشركة وحجم النشاط المبذول ومواقع الإنتاج وترتيبات الشركة لتعظيم النشاط بالولاية بصورة أوسع وأكبر. وقدم مدير الشركة تنويرا شاملا حول رؤية الشركة فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات وكل ما يتعلق بعمل التعدين وما للمسؤولية المجتمعية خاصة المواقع المستفيدة من التعدين. ونوه يعقوب إلى قرارات رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الصادرة في إطار تأسيس العمل ومورد الذهب من حيث المتابعة والتصدير باعتباره موردا رئيسيا تعتمد عليه الدولة. من جانبه، أكد الوالي استعداد الولاية لترتيب العمل على مستوى مجالس تنسيق التعدين والاهتمام بكل ما يتعلق بالتعدين والمسؤولية المجتمعية وتوزيع عائدات أموالها للجهات المعنية. سونا

