والي شرق دارفور يزور مركز طلاب جامعة الضعين بجامعة الإمام المهدي ويعلن دعمه

زار والي شرق دارفور وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ظهر الثلاثاء مجمع الطلاب بكوستي، حيث وقف على أحوال الطلاب وسير العملية التعليمية بمركز جامعة الضعين المستضاف بمقر جامعة الإمام المهدي، بحضور البروفيسور علي يونس بريمة، مدير جامعة الضعين، ومدير مركز جامعة الضعين بكوستي، الدكتور أسامة كبر، والبروفيسور محمد المهدي خاطر، مدير جامعة الإمام المهدي.
وأشاد الوالي بعزيمة الطلاب الذين وفدوا ونزحوا بسبب الحرب إلى ولاية النيل الأبيض. وامتدح مجاهدات وإصرار الطلاب على مواصلة التعليم في ظل الحرب التي فرضتها المليشيا المتمردة على المواطنين.
وأشاد بجهود مدير جامعة الضعين، البروفيسور علي يونس بريمة، في إدارة الجامعة في أن تكون الجامعة حاضرة لاستيعاب الطلاب بها.
وأعلن الوالي دعمه لداخليتي الطلاب والطالبات بمبلغ 10 مليون جنيه، بواقع 5 مليون جنيه لكل داخلية.
من جانبه، رحب مدير جامعة الإمام المهدي، البروفيسور محمد المهدي خاطر، بزيارة والي شرق دارفور وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية من الأجهزة النظامية والعسكرية، وعبر عن سعادته وامتنانه على الزيارة لجامعة الإمام المهدي.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
