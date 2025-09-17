- 1/2
- 2/2
قالت وزارة الداخلية، في بيان، يوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع على شبكة الإنترنت.
وأوضح البيان أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت عن تورط المتهم في إنتاج محتوى مرئي يمثل اعتداءً على قيم المجتمع، وبثه من خلال حساباته لتحقيق أرباح مادية عبر زيادة نسب المشاهدة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على مقاطع فيديو تؤكد تورطه في ممارسة هذا النشاط.
وبمواجهته، اعترف بتصوير وبث المقاطع المخلة بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة وعائد مادي، وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة المحتوى المخالف والمخل بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: القبض على متهم بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.