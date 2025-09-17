حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الشهيدين /يعقوب ابراهيم(ابو شمار) وقذافي عثمان

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المناضل الشهيد /يعقوب ابراهيم( أبوشمار) أمين الشؤون الاجتماعية بامانة إقليم دارفور الذي استشهد وابن اخيه وحرسة الشهيد /قذافى عثمان دونيا في معارك الفاشر يوم الاثنين 15سبتمبر 2025.

ويعد الشهيد يعقوب من أنبل المناضلين الذين ابلوا بلاءا حسنا طوال سني الثورة وفي معركة الكرامة فهو الذي قاد أبطال مهاجرية ويسين وشعيرية وكل محليات شرق وجنوب دار فور الذين التحقوا بمعسكرات التدريب حتى ضاقت بهم ميادين التدريب في الفاسر، ومن ثم خاض معركة العزة َالشرف مع رفاقه الأبرار في الفاشر إلى أن ترجل الفارس متقدما الصفوف ليلتحق باخويه حامد ابراهيم وصهره عثمان دنيا الذين استشهداء في قوز دنقو.

يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لاسرتي الشهيدين في قرية معالي دردوك و مهاجرية و ام سعونةو دارفور بصفة عامة في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكنهما فسيح جناته، و يجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آلهما و ذويهما الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

إنَّا لله و إنّا إليه راجعون