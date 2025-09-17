القاهرة والصخب والعنف

الضجيج فى القاهرة يشوش بعضه بعضا، لدرجة أن المزاج العام لا يستبين مصادر الصخب من فرط تداخل بواعثه، فهناك ضوضاء تل أبيب، مع صرير دمشق مع أنين الخرطوم مع جلبة طرابلس.

والحديث هنا عن اضطراب عربى عام وعميق، وعن عواصم تتقاطع مشاكلها وتصل بصورة أو بأخرى لتراكم بين يدى القاهرة أزمات فوق أزمات، يؤثر بعضها فى بعض ويزكى بعضها أوار بعض ويستحدث بعضها مستجدات بعض.

فحتى لو لم يكن حاضرا فى الآلة العقلية الجمعية للمصريين فى هذه اللحظة تداعيات تفسخ الأوضاع فى كل بلد على حدة، وأثره المباشر على مصر. فإن حقائق الحياة تعتمل أدركناها أم لم ندرك.

ولعل عنوان رواية الأديب وليم فوكنر «الصخب والعنف» هو العنوان الأكثر قدرة على توصيف ما يجرى فى إقليمنا اليوم.

فالتقارير المنشورة فى الصحف العربية تتناول إجراءات تحفيزية اتخذتها مصر لتشجيع الأشقاء السودانيين على العودة لبلادهم، وعن حركة عودة طوعية تدور ماكينتها منذ زمن. وهى مسألة لا تحظى باهتمام ولا بإدراك عام داخل مصر، رغم تأثيرها المباشر على كل من مصر والسودان.

وغرب حدودنا، فى ليبيا التى كانت على وشك صدام مسلح داخلى فى العاصمة طرابلس فى الأيام الماضية، طمأن المجلس الرئاسى الليبى الجميع بإفادته التوصل إلى اتفاق «مفاجئ» بين حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«جهاز الردع» المناوئ لها بقيادة عبد الرؤوف كارة، بوساطة تركية.

وفى اليمن تعانى مشافى صنعاء لعدم قدرتها على استيعاب ضحايا الغارات الإسرائيلية، وتضطرب الأوضاع بإضراب عاملى المشافى ضد تحكمات الحوثيين فيها.

وفى العراق يحذر رئيس الوزراء من فوضى وتشرذم قبيل الانتخابات فى نوفمبر المقبل، بينما يقتل المتطرفون المنتمون للتيار المدخلى السلفى، الشيخ عبد الستار القرغولى المنوط به خطبة الجمعة وفق جداول الوقف السنى الذى يتولى مثل هذه الترتيبات، بغرض إتاحة خطبتها لأحد مشايخ التيار المدخلى!

ناهيك عن سوريا المستباحة إسرائيليا والتى تحلق المروحيات الإسرائيلية فيها على ارتفاع منخفض، ويرتع فيها العدو بصورة شبه يومية، بكل أريحية وتبجح، وبكل سلب ممكن لأى كرامة وطنية يمكن أن يتسم بها الجولانى ومرتزقته.

وليس بعيدا عن الإدراك العام ما جرى فى الدوحة قبل أيام من ضربة إسرائيلية غادرة خلفت ضحايا وإن نجا المستهدفون الأصليون، لتتأسس قواعد جديدة تضعها إسرائيل لهذا الإقليم برمته.

فلم يعد أحد آمنا ولا بمعزل عن الاستهداف العسكرى أو العمليات الاستخباراتية المتبجحة العلنية على أراضيه، بغطاء أمريكى واضح.

والقاهرة بطبعها عاصمة حساسة، كل شىء فى الإقليم يؤول إليها بصورة أو بأخرى على هيئة أزمة مسيسة الصلة بها حتى لو لم تكن طرفا فى أى مشكلة. فقابليتها للتضرر السريع تجعلها أقرب لطبيب فى غرفة استقبال الطوارئ بأى مشفى عام.

فمن تهديدات فى التوازن الاستراتيجى فى الإقليم، لهجرة متضررين من سعير بلدانهم لقلب مصر الدافئ وسورها الحصين، لتوابع اقتصادية تؤثر فى توازنها العام.. يبسط كل اضطراب ظلاله على قدرتها على الحراك والتنفس.

المسألة هنا خاضعة لتأثير الدومينو، بأكثر مما هى الحسابات الأخلاقية والأوجاع التى طالما استشعرتها القاهرة إزاء إخوتها. فكل حجر دومينو يقع يتسبب فى وقوع آخر بالتبعية.

ومصر أدركت منذ آلاف السنين أن ضفاف النيل ستظل آمنة، طالما كان الإقليم بأكمله آمنا، على الأقل من العراق شرقا، حين ترك المصريون القدماء نقوشهم عند الأنهار المتعاكسة، وحتى ليبيا غربا، وفى جزر المتوسط شمالا حتى منابع النيل جنوبا.

وكم كان مبكرا أن تدرك أمة حدود التهديدات التى تشكل أمنها القومى، وكم كان عجيبا أن تكون على هذا القدر من الترامى الجغرافى والقدرة على التأثير المباشر فيها.

الآن تتجه الأبصار صوب تل أبيب وتصعيدها العسكرى والاستخباراتى والإعلامى المتلاحق ضد كل الإقليم. ولا صوت يعلو فوق أزيز حركة بنيامين نتنياهو وزمرة المخابيل الذين يمضى معهم فى تمزيق وتخريب الشرق الأوسط بأكمله.

ويزعق إعلام تل أبيب بأن مصر كثفت وجودها العسكرى فى سيناء بالأسلحة الثقيلة بما يعد خرقا لكامب ديفيد، وبأن مصر هى المسؤولة عن كل شىء فى نهاية المطاف.

وفى حين تلهث مصر لإحياء أى ملمح من ملامح التحالف والتضامن العربى، تستعد وتحذر وتتصاعد نبرة لغتها الرسمية بحسابات تتراوح بين الشدة والعقلانية على مدار اليوم الواحد.

ينشغل المصريون بإسرائيل وتنشغل مصر بما هو أكثر وأبعد وأعقد من هذه العصابة الاستعمارية وتخريبها فى بقعة فلسطين، فتخريبها يمضى على قدم وساق فى عدة بلدان.

فطالما استقبلت مصر متضررى حروب الإقليم، والمحتاجين لإجراءات طبية عاجلة جراء صراعاته العسكرية، وطالما تأذت من انفلات الأمن فى البلدان الحدودية المحيطة بها، وكثيرا ما تأذت من تجارة المواد المخدرة العابرة للحدود والتى تنتعش بتفسخ البلدان ذات الجوار المباشر والقريب.

وعلى القاهرة أن تلملم هذه الآثار ولا تلتهى بها، وأن تحارب على جبهات عدة فى وقت واحد.

أحمد الدريني – المصري اليوم

