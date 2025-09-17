تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المعروفة توتة عذاب, أثارت به ضجة واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر الفنانة توتة عذاب, وهي تغني في حفل غنائي خاص أشعلته بوصلة رقص مثيرة. https://www.facebook.com/share/r/1Cu9ACn9H2/ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قابل المقطع بتعليقات ساخرة اتهم فيها توتة, بتقليد زميلتها هدى عربي, حيث كتب أحدهم: (بتحاولي تقلدي هدى عربي بس ما قادرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة والجمهور: (بتحاولي تقلدي هدى عربي بس ما قادرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.