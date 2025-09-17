أثارت فتاة سودانية, ضجة إسفيرية غير مسبوقة, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة ظهرت في مقطع فيديو أطلقت فيه تصريحات وصفها الجمهور والمتابعين بالجريئة والمثيرة للجدل. الفتاة قالت في حديثها: (مفهومي للصقر هو الراجل البجيب لي ورود وبهتم بصحتي والبعمل لي مساج وبسعدني في السرير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتصريحات جريئة: (مفهومي للرجل الصقر هو الراجل البعمل لي مساج وبسعدني في السرير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.