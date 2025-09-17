البرهان يلتقي الرئيس المصري السيسي على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

في لقاء ثنائي وُصفه مراقبون بالمهم، التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الإثنين، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب موقع “وادي النيل” المصري، فإن المباحثات تناولت الأوضاع الراهنة في السودان، والجهود المصرية المبذولة لدعم مسار الاستقرار وإنهاء الحرب، إلى جانب بحث ملف اللاجئين السودانيين في مصر والتحديات الإنسانية المصاحبة.

كما تطرقت المباحثات إلى التنسيق بين القاهرة والخرطوم حيال التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددًا على أن القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوداني.

من جهته، أعرب البرهان عن تقديره لمواقف مصر الثابتة تجاه السودان، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.