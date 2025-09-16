الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل

نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية الجزيرة امس حملة إشرافية واسعة على الصيدليات وشركات الأدوية بمحلية المناقل أسفرت عن ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بوزارة الصحة.

من جانبه أعلن الدكتور حبيب الله النور مدير المجلس القومي للأدوية والسموم بالولاية أن الحملة جاءت في إطار جهود المجلس لمكافحة تداول الأدوية المهربة والغير مطابقة للمواصفات والوقوف على إلتزام الصيدليات بالضوابط واللوائح في التعامل مع الأدوية لضمان صحة المواطن والتي تمثل خط أحمر لا يمكن تجاوزه مؤكداً أن المجلس سيواصل الحملات خلال الفترة المقبلة لتغطي كل المحليات.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

