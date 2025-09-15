البرهان يعلن تضامن السودان الكامل مع قطر

البرهان و الشيخ تميم أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، إدانة السودان للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية، واصفاً إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأعلن البرهان في كلمته تضامن السودان الكامل مع قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بمواقفها المشرفة في دعم القضية الفلسطينية وإسهاماتها في خدمة القضايا العربية والإسلامية، مؤكداً أن السلام العادل يتحقق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

