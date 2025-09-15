نشرت سيدة الأعمال السودانية, هبة كايرو, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت هبة كايرو, داخل محل “الكوافير” الخاص بها بحي المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة. واستقبلت كايرو, صديقتها الفنانة الحسناء مونيكا روبرت, والتي ظهرت بأزياء مثيرة للجدل وسط ترحيبات سيدة الأعمال بها وبزيارتها لها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تظهر داخل “كوافير” لسيدة الأعمال هبة كايرو والأخيرة ترحب عن سعادتها وترحيبها بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.