الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا

شرطة السودان مباحث شرطة محلية كرري تضع حدا لشبكة اجرامية تنشط في نشل وخطف الهواتف الذكية باختصاص صينية جسر الحلفايا يتالف عناصرها من (16) شخصا.

في اطار الجهود المستمرة لشرطة محلية كرري في محاربة كافة انواع الجرائم والقضاء علي الشبكات الاجرامية الضالعة فيها وقطع الطريق عليها من ممارسة اي انشطة اجرامية تهدد الامن والسلم المجتمعي في هذا السياق تمكن فريق ميداني مختص من مباحث شرطة محلية كررى من توقيف شبكة اجرامية يتالف عناصرها من عدد (16) شخصا من معتادي اجرام النشل والخطف باختصاص صينية جسر الحلفايا وذلك عقب الجهود الميدانية والتحري والرصد الدقيق لانشطتهم الاجرامية المخالفة للقانون وعند اخضاعهم للتحري اقروا انهم إعتادوا على ارتكاب جرائم النشل وخطف الهواتف الذكية علي مقربة من صينية جسر الحلفايا بموجب ذلك تم اتخاذ اجراءات بلاغات فى مواجتهم بقسم شرطة الحتانة بمحلية كررى توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

