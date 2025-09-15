بدء إجراءات سفر الطلاب السودانيين بعد اعتماد التأشيرات بالقاهرة

في إطار متابعة المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة لإجراءات التأشيرة الخاصة بالطلاب مع الإدارة العامة للوافدين، نفيد بأن الإدارة العامة للوافدين قد اعتمدت سفر الطلاب الوارد أسماؤهم في الملف المرفق بالرابط والمتجهين إلى جمهورية مصر العربية.

وعليه، يرجى من الطلاب الواردة أسماؤهم في القائمة التوجه إلى مدير محطة مصر للطيران بالمطار الموضح بجانب الاسم، و”الحجز عبر شركة مصر للطيران فقط”، وذلك باستخدام جواز سفر ساري وبرقم موافقة المطار المرفق بجانب الاسم. علماً بأن القوائم ستتوالى تباعاً خلال الأيام القادمة، وذلك حسب إفادة الإدارة العامة للوافدين. الرابط لمتابعة قوائم الطلاب الذين تحصلوا على التأشيرة

https://drive.google.com/file/d/1T3odiO3bLDg67ldIbh4Fh0AiokM2lyD4/view التعليم

المستشارية الثقافية

سفارة جمهورية السودان | القاهرة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

