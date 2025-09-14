رونالدو يتسلّم جائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي 2024-2025

تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، جائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي خلال موسم 2024-2025.

وقدّم ماجد عبدالله، نجم وقائد النصر سابقاً، جائزة الحذاء الذهبي لرونالدو أمام جمهور “العالمي” في ملعب “الأول بارك”، قبل انطلاق مواجهة الخلود في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ونشر حساب النصر على “إكس” صورة لرونالدو أثناء تسلّمه الجائزة، وعلّق: “تاريخيٌ يُسلّم تاريخيّ”، مضيفاً: “ماجد عبدالله يُسلم كريستيانو رونالدو جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025 من رابطة الدوري السعودي للمحترفين”.

وتصدّر رونالدو قائمة الهدافين لدوري روشن الموسم الماضي، برصيد 25 هدفاً خلال 30 مباراة، متفوّقاً على الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، الذي سجل 23 هدفاً.

وسجل رونالدو الموسم الماضي 4 ثنائيات، في مرمى ضمك والخليج والرياض والهلال.

الشرق

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

