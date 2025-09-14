«هواوي» تعزز رقمنة قطاع النفط والغاز في الكويت

أكدت هواوي التزامها بتسريع التحول الرقمي لقطاع النفط والغاز الحيوي في الكويت، وذلك بصفتها الراعي البلاتيني لمؤتمر الكويت الثاني للتحول الرقمي للنفط والغاز.

وقد عقد هذا الحدث تحت رعاية وزير النفط طارق الرومي، وبحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح، واستقطب أكثر من 200 من كبار صناع القرار وقادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وافتتح المؤتمر بجلسة نقاشية رئيسية قدمها كاين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في قطاع النفط والغاز في هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ممهدا الطريق ليومين من الحوار حول كيفية مساهمة البنية التحتية الرقمية المتطورة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة وتحسين الإنتاج، وتعزيز الاتصال ومرونة البيانات، والاستدامة البيئية في قطاع الطاقة الكويتي.

وفي كلمته، سلط كاين الضوء على كيفية تصميم البنية التحتية الذكية الموحدة من هواوي لدمج تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، وترسيخ الرقمنة الهجينة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق قيمة جديدة للعمليات الحيوية. وقال تشو: يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في أمن الطاقة وتنافسيتها في السنوات المقبلة.

وتتمتع الكويت بمكانة مرموقة تمكنها من أن تصبح رائدة في مجال الرقمنة الصناعية، وتفخر هواوي بتقديم خبراتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس ومنصات البيانات لدعم هذه المسيرة.

ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المتقدمة والتطبيقات القائمة على السيناريوهات وتمكين القوى العاملة، يمكننا مساعدة قطاع النفط والغاز على تحقيق كفاءة أعلى وسلامة محسنة وخفض الانبعاثات.

وخلال المؤتمر، تواصل خبراء هواوي مع الشركاء والجهات المعنية لمناقشة كيفية معالجة التكنولوجيا للتحديات العشرة الحاسمة لرقمنة الصناعة، والتي تشمل الاتصال، وحوسبة الذكاء الاصطناعي، وإدارة الطاقة الخضراء، والأمن السيبراني، وتطبيقات سيناريوهات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الشركاء، وتنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي جناحها، عرضت هواوي حلولا متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – من الشبكات المتقدمة وتخزين البيانات إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعي – مصممة لدعم استراتيجية الكويت طويلة المدى للنمو القائم على الابتكار في قطاع النفط والغاز.

الأنباء الكويتية