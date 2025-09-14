غرامة (5,000) ريال لصيد طائر الكروان دون ترخيص

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن صيد طائر الكروان دون الحصول على ترخيص نظامي يعد مخالفة تستوجب العقوبة، حيث تبلغ الغرامة (5,000) ريال. ويأتي ذلك ضمن جهودها في حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي في المملكة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لأنشطة الصيد، مشيرة إلى أن التراخيص المعتمدة تهدف إلى تنظيم الممارسات وضمان عدم الإضرار بالأنواع الفطرية أو الإخلال بالمنظومة البيئية. كما دعت إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صون الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية.

