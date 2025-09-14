شرطة ولاية النيل الأبيض تشهد تخريج دفعة من عائدي الخدمة بمدينة ربك

في إطار خطط رئاسة شرطة ولاية النيل الابيض الرامية إلى تعزيز الأمن والإستقرار ورفع كفاءة الآداء الشرطي، شهدت شرطة ولاية النيل الأبيض صباح السبت بمدينة ربك تخريج دفعة جديدة من منسوبي الشرطة (عائدي الخدمة) وذلك بحضور وتشريف مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي/ تاج الدين حبيب الله عبدالمالك وعدد من قيادات الشرطة. حيث أقيم طابورا للسير وسط أجواء مهيبة عكست مستوى الإنضباط والتأهيل الذي تلقاه المتدربون خلال فترة التدريب، وأكدوا جاهزيتهم للإنخراط في العمل الميداني لحماية أمن المواطنين وصون هيبة الدولة. مدير شرطة الولاية تقدم بالتهنئة للأفراد المتخرجين، مشيداً بالجهود المبذولة في إعدادهم وتأهيلهم، مؤكداً أن عودتهم تشكل إضافة نوعية لدعم قوات الشرطة بالولاية وتعضيد جهود بسط الأمن وتعزيز سيادة حكم القانون. وحظي طابور السير بحضور جماهيري واسع، حيث تفاعل المواطنون مع العرض العسكري للمتخرجين بالتصفيق والهتاف، معبرين عن دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب شرطة الولاية في آداء رسالتها الأمنية. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذا التخريج يأتي في إطار إهتمام شرطة ولاية النيل الأبيض برفع كفاءة منسوبيها والإرتقاء بالعمل الشرطي بما يحقق أمن وإستقرار المجتمع. المكتب الصحفي للشرطة

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

