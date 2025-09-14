الأجهزة المختصة توقف موظفاً رفيعاً بإحدى شركات الاتصال الكبرى العاملة بالسودان

أوقفت الأجهزة المختصة موظفاً رفيعاً بإحدى شركات الاتصال الكبرى العاملة بالسودان ووضعته قيد التحري والتحقيق.
■ ووفقاً لمعلومات موثوقة، فقد تم التوقيف على خلفية ضلوع الموظف المعني، والذي يشغل منصباً فنياً حساساً بالشركة، في عمليات اختراق واسعة لشبكة الاتصالات بالشركة، تم فيها استغلال المعرفة الفنية للوصول إلى بيانات ومعلومات سرية لجهات وشخصيات اعتبارية، من بينها شركات كبرى وبنوك ومؤسسات ذات طبيعة استراتيجية.
■ وتم توقيف الموظف المتهم بعد متابعة دقيقة قادت إلى اعتقاله، ولم تستبعد مصادر مأذونة أن يكون المهندس الموقوف جزءاً من حلقة اختراق ذات صلة بجهات معادية للبلاد.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
