حاكم إقليم النيل الأزرق يهنئ الشعب السوداني بتحرير مدينة بارا

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق هنأ الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم الأمة السودانية عامة والقوات المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات المساندة لها بمناسبة الإنتصارات الساحقة على مليشيا الدعم السريع بمنطقة بارا. وقال إن الإنتصار الذي تحقق بمناطق بارا جاء تأكيداً على قوة وشجاعة القوات المسلحة السودانية وتضحياتها في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته المختلفة . وأضاف بادي إن مناطق بارا سوف تكون نقطة إنطلاقة لفك الحصار عن الفاشر ونهاية المليشيا المتمردة . وحيا الذكرى العطرة للشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وأعرب عن تمنياته بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

