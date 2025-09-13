مخازن الأسلحة والذخائر التي وقعت في أيدي القوات المسلحة السودانية التي اقتحمت مدينة بارا يوم أمس تعيد إلى الأذهان الطريقة التي هربت بها مليشيات التمرد من منطقة صالحة حيث تركت وراءها عتادها ومجموعات من جنودها تقطعت بهم السبل وضاقت عليهم مخارج الهروب.
■ مليشيات التمرد كانت ترفع صوتها بأن الصالحة ليست القصر الجمهوري!! .. وكذلك صرخت في بارا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم كانت بعض جراء المليشيا تعوي بأنها تحاصر الجيش السوداني داخل بارا!!
■ صدمة المليشيا بتحرير بارا ستتوالى .. بارا عند المليشيا هي رئاسة العمليات العسكرية في كردفان وتحرير هذه المدينة يعني عملياً قطع خطوط إمداد المليشيا القادم من ليبيا إلى دارفور وهذا التحول يفسّر أسباب الخلافات الطاحنة التي دبّت منذ يوم أمس داخل صفوف المليشيا التي ستواجه إعصاراً مزلزلاً خلال الأيام القادمة.
■ نصر من الله وفتح قريب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
