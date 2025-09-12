الإعيسر يبحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي والسياحي بين البلدين

استقبل وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر بمكتبه اليوم بمجمع الوزارات ببورتسودان سفير إيران لدى السودان حسن شاه حسيني، بحضور وكيلي الوزارة د. جراهام عبدالقادر والأستاذة سمية الهادي، وبحضور مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير محمود حمزة محمد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الإعلامي الثقافي والسياحي بين السودان وإيران، في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال السفير الإيراني إنه نقل رسالة إلى وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر من السيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، هنأه فيها بتجديد الثقة بتوليه المنصب. وأكد فيها العمل على تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية.

وأشار السفير الإيراني إلى أنه تم الاتفاق على إعداد الخطط التنفيذية المشتركة بين البلدين لتبادل الآراء والتجارب في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة.

وقدم السفير الإيراني للوزير مسودة مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي بين أجهزة الإذاعة والتلفزيون بالجمهورية الإيرانية ونظيرتها بجمهورية السودان.

سونا