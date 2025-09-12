انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر

دان مجلس الأمن الدولي الخميس، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة الثلاثاء الماضي.

وفي البيان الذي يتطلب موافقة كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، أعربت الدول الـ15 عن “إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري” في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة “دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها”.

من جهتها، أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، عن صدمتها من الغارة الإسرائيلية.

وأضافت في كلمة لها، أن الغارة الإسرائيلية في قطر تصعيد خطير.

كما تابعت أن الغارة الإسرائيلية انتهاك لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية، مشددة على وجوب احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول الأعضاء ومنها قطر.

وأكدت أن الأعمال العدائية في غزة تسببت في مقتل عشرات الآلاف ودمار كامل، مؤكدة على أن الوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية.

ورأت أن الهجوم الإسرائيلي في قطر يفتح فصلا خطيرا من النزاع المدمر، لافتة إلى أن أي فعل يقوض الوساطة والحوار يضعف الثقة في آلية تسوية النزاعات.

إلى ذلك، دعت لحلول دائمة وعادلة للأزمات في الشرق الأوسط، معتبرة أن الحاجة باتت ملحة لوقف النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، داعية لإبرام صفقة تعيد الرهائن وتنهي المعاناة الآن.

بدوره، رأى مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، أن إسرائيل تتصرف وكأن مواثيق الأمم المتحدة غير موجودة.

وشدد على أن إسرائيل لا تكتفي بالمجازر في غزة بل تهاجم دول المنطقة.

وأكد أن الهجوم الإسرائيلي في قطر فعل طائش، وأن حكومة نتنياهو تدفع المنطقة للهاوية.

في سياق متصل، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك سافر لسيادة الدول.

وأدان في كلمته أمام مجلس الأمن، بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، قائلا: “نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين”.

وشدد على أنه “لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض”.

أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن دوروثي شيا، الخميس، فذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل واستهدف قادة حماس في الدوحة، لن يتكرر مرة أخرى.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت شيا إنه “رغم الطبيعة المؤلمة لهجوم الدوحة يعتقد ترامب أن ذلك قد يشكل فرصة للسلام”، مشددة على أنه “يجب القضاء على حماس في غزة”.

وأضافت أن واشنطن تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء النزاع، قائلة: “على مجلس الأمن الضغط على حماس بدلا من منحها شرعية”، وفق تعبيرها.

استهداف لوفد حماس

يذكر أن إسرائيل كانت استهدفت الثلاثاء الماضي، اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن “معظم القادة نجوا”، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

بدورها، أعربت دولة قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة العدوان الإسرائيلي.

العربية نت