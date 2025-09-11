تفويج الرحلة الخامسة عشرة لنقل اللاجئين الجنوبيين من الخرطوم إلى النيل الأبيض

تم اليوم تفويج الرحلة الخامسة عشرة من ولاية الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض، حيث تم نقل 179 فردا من اللاجئين الجنوبيين من معسكر بانتيو بمحلية جبل أولياء، موزعين على 109 ملف أسرة.

وكان في وداع الرحلة مساعد المعتمد اللواء شرطة م. د. إدريس عبدالله ليمان، ورافي رافيندر مدير مكتب الخرطوم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وموظفو المعتمدية والمفوضية من الحماية والتسجيل، وممثلو الأجهزة الأمنية بالمعتمدية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

