وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان

بحث د. سرالختم فضل المولى المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم مع اتحاد غرف الإنتاج الزراعي والحيواني برئاسة د. خالد المقبول إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان.
وتناول اللقاء عمل القطاع والمشاكل المتعلقة بالإنتاج وكيفية الإعمار بعد تعرضه للتخريب والدمار أثناء الحرب على يد المليشيا واستخدام أحدث الوسائل لتطويره.
وأشار رئيس غرف الإنتاج الزراعي والحيواني د. خالد المقبول إلى دور القطاع وإسهامه في الأمن الغذائي بالولاية وخارجها.
من جانبها أكدت مساعد المدير العام للثروة الحيوانية د. لبنى جعفر على اهتمام الوزارة بهذا القطاع، مستعرضة الجهود التي قامت بها الوزارة في سبيل المحافظة على ما تبقى من ثروة حيوانية في المجمعات من خلال تقديم الخدمات البيطرية، مبينة حجم الأضرار الذي تعرضت له مشاريع الإنتاج الحيواني المختلفة بالولاية أثناء الحرب، مشيرة إلى تكوين لجنة لحصر الأضرار.
من جانبه دعا المدير العام رئيس الغرفة بمد لجنة الحصر بالمعلومات الصحيحة للإسراع في عملية الإعمار، مشيراً إلى أنه تم عمل دراسة للاستفادة من خدمات الطاقة الشمسية في عدد من المشاريع لمواصلة الإنتاج .
وشدد على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار للمساهمة في دعم عملية الإنتاج بقيام الورش التدريبية لتجديد الأفكار، يتم من خلالها إحداث طفرة تنموية.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
