والي نهر النيل: مهرجان الكرامة الطلابي أكد وقوف المجتمع خلف القوات المسلحة

استقبل والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بمكتبه الاربعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد محمد ضوي موسى بحضور وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل أحمد حامد يس والأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب الدكتور أحمد حمزة الأمين.

وقال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد إن مهرجان الكرامة الطلابي الذي تستضيفه الولاية في ختام فعالياته الثقافية وجه رسالتين مهمتين، الأولى للداخل أن المجتمع بكافة قطاعاته بما فيهم الطلاب سند خلف القوات المسلحة وهي تقاتل لدحر التمرد وتحطيم التمرد وتحافظ على إرث البلاد الثقافي من خلال هذا النشاط في مهرجان الكرامة الطلابي، والرسالة الثانية هي للمجتمع الخارجي بأن البلاد في أمن وأمان واستقرار والحياة تسير في كل مناشطها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون عوائق أمنية.

وأوضح الوالي أن مهرجان الكرامة الطلابي كشف المواهب والإبداعات التي يتمتع بها الطلاب، من خلال مشاركة ست ولايات وعكس لوحة للنشاط المتميز للجامعات، مشيراً إلى أن ولاية نهر النيل أعادت الاحتفال بعيد العلم القومي خلال سنوات الحرب.

وحيا الوالي الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق القومي لرعاية الطلاب في ثلاثة محاور هي رعاية الطلاب والاهتمام بالعاملين والاستثمارات لتطوير الخدمات والتوسع فيها.

من جهته وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد محمد ضوي موسى رسالة شكر باسم رئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي إلى والي ولاية نهر النيل لاهتمامه الكبير بقطاع التعليم واستقبال طلاب الجامعات من كل الولايات المتأثرة بالحرب.

وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الكبير للصندوق في إنفاذ هذا المهرجان من أجل بناء جيل قادر على البناء وخلق مجتمع معافى تسوده المحبة والإلفة.

وجدد الوزير شكره لإدارة الصندوق في قيام هذا المهرجان الذي ولد طاقات إبداعية تدفع بعجلة الإعمار.

وقال وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل أحمد حامد يس إن مهرجان الكرامة الطلابي أعاد اللحمة الوطنية وجدد الإبداعات الثقافية والتراثية التي حاولت الحرب طمسها.