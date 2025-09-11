- 1/2
- 2/2
أعلنت القوة المشتركة في بيان لها تحرير مدينة بارا بالكامل بعد معارك عنيفة على تخومها، وتدمير المجموعة رقم (449) التابعة لمليشـ.يا الدعم السريع تدميرًا كاملًا، تاركين وراءهم قتلى وجرحى وكميات كبيرة من العتاد المدمر.
وأكدت استمرار معارك الكرامة دفاعًا عن أرض السودان وشعبه ضد المليشـ.يات الإجرامية والمرتزقة الذين عبثوا بأمن واستقرار البلاد.
كما أكد البيان أن هذا الانتصار يضاف إلى سلسلة الانتصارات المتتالية للقوات والشعب السوداني، مشيرًا إلى قدرة القوات على ملاحقة العدو ودحره أينما وجد، وحذر بقايا فلول المليشـ.يات من مغبة الاستمرار في أعمالهم، فيما أصبح الطريق نحو مدينة الفاشر أكثر وضوحًا.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني والقوات المشتركة فرضا السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.