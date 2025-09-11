عادت الفنانة السودانية, الضجة عشة الجبل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة التي تلقب نفسها بالجبلية, ظهرت داخل منزل تسكنه فتيات بأحد المناطق بالسودان. عشة الجبل, وبعد دخوله المنزل هاجمت الفتيات بطريقة فيها تنمر غريب, حيث قالت: (استحموا يا عفنات يا ملاقيط صابون مافي؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تدخل أحد المنازل وتهاجم الفتيات الموجودات فيه: (استحموا يا عفنات يا ملاقيط صابون مافي؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.