الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، عادًا ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي دولة قطر.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي أحمد العلوني ، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة تُعدُّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي دولة قطر، محذّرًا من أنّ هذا التطور “ينذر بتصعيد إضافي للعنف في المنطقة”.
وأضاف المتحدث : “نعرب عن تضامننا الكامل مع سلطات وشعب قطر، الشريك الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي، ويجب تفادي أي تصعيد للحرب في غزة، لأنه ليس في مصلحة أي طرف. والاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.”
جريدة الرياض
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
