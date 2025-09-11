حركة العدل والمساواة تدين حركة العدل والمساواة السودانية العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، الذي يمثل انتهاك صارخ لسيادة قطر وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد الحركة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، وتحذر من مغبة السياسات الإسرائيلية المتهورة والجرائم التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. تدعو الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وردع إسرائيل، وحماية سيادة الدول الاسلامية والعربية وصون كرامة شعوبها. د. محمد زكريا فرج الله أمين الإعلام، الناطق الرسمي ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر العدل والمساواة تدين العدوان الاسرائيلي على الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.