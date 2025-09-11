- 1/2
- 2/2
فاجأ طلاب وطالبات بإحدى المدارس بالولاية الشمالية, معلمتهم بتجهيز احتفال مصغر لها أثناء دخولها الفصل الذي يدرسون فيه.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعد الطلاب المفاجأة لمعلمتهم تحت إشراف أحد الأساتذة بالمدرسة, وقد عبرت المعلمة عن سعادتها البالغة بالدموع.
ولفت أنظار الجمهور الفصل المتواضع الذي يدرس فيه الطلاب, وعلى الرغم من تواضع فصلهم الدراسي إلا أن ذلك لم يحطم من روحهم المعنوية واجتهادهم في طلب العلم.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد سأل أكثر من معلق عن مكان المدرسة رغبة منهم في التبرع لإعادة تعميرها من جديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رغم جلوسهم على فصل دراسي متواضع.. طلاب وطالبات سودانيون يفاجئون معلمتهم بإحتفال مدهش والجمهور يسأل عن مكان المدرسة لتعميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.