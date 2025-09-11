نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور لنجمتين حققتا شهرة واسعة على السوشيال ميديا مؤخراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور التي أثارت ضجة واسعة تم نشرها بغرض مناقشة ظاهرة تبادل الأحضان بين الشباب أثناء السلام. وأظهرت الصور النجمتين الممثلة خلود بابكر, والحسناء علا الشريف, وهن يتبادلن السلام الأحضان مع أصدقائهم الشباب في إحدى الاحتفالات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. نجمتي السوشيال ميديا السودانية علا الشريف وخلود بابكر يثرن ضجة إسفيرية واسعة بسبب تبادل الأحضان مع الشباب في إحدى الإحتفالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.