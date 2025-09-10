تغييرات عليا في قيادة الشرطة السودانية

- 1/2
أعلنت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديلات واسعة في هياكلها القيادية، شملت إعفاءات وترقيات وتعيينات جديدة، وذلك ضمن خطط الترتيبات الإدارية للعام 2025م.
وشملت القرارات:
•إعفاء الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من منصب مدير عام قوات الشرطة.
•إعفاء الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله من منصب نائب المدير العام – المفتش العام.
•ترقية الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل إلى رتبة الفريق أول شرطة، وتعيينه مديرًا عامًا لقوات الشرطة.
•ترقية اللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة إلى رتبة الفريق شرطة، وتعيينه نائبًا للمدير العام – مفتشًا عامًا.
وأكدت رئاسة قوات الشرطة أن هذه القرارات تأتي في إطار الترتيبات الإدارية الرامية لتعزيز الأداء وتجويد العمل الأمني خلال المرحلة المقبلة.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
