بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تستعرض أنوثتها – صورة

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة هاف ستومك نسقت معها جيبة قصيرة باللون الأبيض،لتكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الذي أظهر جمال أنوثتها.
كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
