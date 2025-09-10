نشرت إحدى حسناوات الإعلام السوداني, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, قوبل بتفاعل واسع من متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المذيعة الحسناء جدية عثمان, في المقطع الذي قامت بنشره وهي تستعرض جمالها بالثوب السوداني, الأنيق. https://www.facebook.com/share/v/1DfADFwtUD/ المذيعة المعروفة قامت بارتداء الثوب أثناء تصويرها المقطع وكتبت (حبّوا غنوا الدنيا مازالت ندية ) وسط تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انقسمت التعليقات ما بين متغزلة وساخرة, وهو ما دفع المذيعة جدية عثمان للرد في تعليق منفصل قالت فيه: (شكرا لكل من مروا من هنا كالنسمة في عز الصيف… اما ناس الغيرة و الروح الشريرة و ناس برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا ف ديل لو سمحتوا البوست دا ما ليكم ابدا اتخارجوا من هنا.. بصراحة ما عندي مزاج ارد عليكم عندنا عرس وكدا و عقبال كل الشباب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تستعرض جمالها بإرتداء الثوب أمام الجميع وترد على المعلقين: (شكرا لكل من مروا من هنا كالنسمة في عز الصيف اما ناس الغيرة و الروح الشريرة اتخارجوا من هنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.