أشعلت مودل وعارضة أزياء سودانية, حسناء مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بصور قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المودل الحسناء وجن مجدي, بنشر صور لها من إجازة ببورتو السخنة, على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر بمصر. وظهرت “وجن”, خلال الصور التي قامت بنشرها بإطلالة ملفتة ومثيرة أثارت اهتمام متابعيها, وكتبت المودل الحسناء على الصور: (بحر ، هدوء ، حُب ، راحه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. مودل وعارضة أزياء سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة من “العين السخنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.