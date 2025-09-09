عدد المسيّرات التي هاجمت صباح اليوم عدة مواقع ومناطق بولاية الخرطوم 11 مسيرة، وهي مسيرات من نوع كميكاز.

■ المسيرات لم تصب أهدافها بدقة لأسباب فنية تتعلق بنوعية هذه المسيّرات الانتحارية التي يتم إطلاقها اعتماداً على معرفة مسبقة بإحداثيات المكان المستهدف.

■ المسيّرات المذكورة تقطع مسافة 200 كيلومتراً. والمرجح وفق تحليل المعلومات وتقدير المسافات أن موقع إطلاق المسيّرات من مدينة بارا، وذلك لعدة أسباب؛ أولها أن قوات المليشيا المتواجدة في محيط منطقة بارا تمتلك أعداداً كبيرة من نوعية هذه المسيّرات، واستهدفت العاصمة الخرطوم وستستهدف مواقع ومدن أخرى في السودان انتقاماً لهزائمها المجلجلة يوم أمس في محاور كردفان، وفي محاولة يائسة لتخفيف زحف الجيش نحو بارا التي باتت قريبة من قبضة الجيش.

■ الأثر التخريبي لمسيرات المليشيا ليس كبيراً، ويجري الترتيب والتدبير الفني للتعامل مع هجمات مماثلة.

■ مليشيا التمرد لن تتوقف عن استخدام مثل هذه الهجمات التخريبية في محاولة يائسة لتأكيد وجودها عبر فرقعات تخريبية لتعويض هزائمها الكارثية في كافة الجبهات.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد