- 1/2
- 2/2
أصبحت ممرضة مصرية حديث الشارع الكويتي بعد أن تمكنت من إنقاذ حياة مسن سقط مغشياً عليه داخل أحد المجمعات التجارية، في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.
وكان الرجل السبعيني قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى فقدانه الوعي، وظن رواد المجمع التجاري أن المسن قد توفى. غير أن الممرضة المصرية، صفاء رحمو، التي تواجدت في المكان بالصدفة، تدخلت بسرعة وأجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي بإصرار، ما أعاد إليه النبض والتنفس من جديد.
وفي تصريحات إعلامية، قالت الممرضة: “عندما عاد المسن إلى وعيه، سألته عن جنسيته، قالي إنه مصري، وفرحت جداً به. ولم أكن اتوقع أبدا أن ينتشر الفيديو بهذا الشكل، وردود أفعال الناس أسعدتني”.
وقد لقيت الواقعة إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بالبطلة، فيما اعتُبر تدخلها السريع سبباً في إنقاذ حياة الرجل.
الشرق القطرية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرية تتحول إلى بطلة في الكويت بعد إنقاذها مسناً من الموت – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.