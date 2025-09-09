مصرية تتحول إلى بطلة في الكويت بعد إنقاذها مسناً من الموت – فيديو

أصبحت ممرضة مصرية حديث الشارع الكويتي بعد أن تمكنت من إنقاذ حياة مسن سقط مغشياً عليه داخل أحد المجمعات التجارية، في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وكان الرجل السبعيني قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى فقدانه الوعي، وظن رواد المجمع التجاري أن المسن قد توفى. غير أن الممرضة المصرية، صفاء رحمو، التي تواجدت في المكان بالصدفة، تدخلت بسرعة وأجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي بإصرار، ما أعاد إليه النبض والتنفس من جديد.

وفي تصريحات إعلامية، قالت الممرضة: “عندما عاد المسن إلى وعيه، سألته عن جنسيته، قالي إنه مصري، وفرحت جداً به. ولم أكن اتوقع أبدا أن ينتشر الفيديو بهذا الشكل، وردود أفعال الناس أسعدتني”.

وقد لقيت الواقعة إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بالبطلة، فيما اعتُبر تدخلها السريع سبباً في إنقاذ حياة الرجل.

الشرق القطرية