يحتسب والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وأعضاء حكومته واللجنة الأمنية بالولاية يحتسبون عند الله والي نهر النيل الأسبق الدكتور غلام الدين عثمان الذي توفى بالعاصمة المصرية القاهرة ،فجر الاثنين . والولاية إذ تحتسب الدكتور غلام الدين عثمان تسأل الله العلي العظيم. أن يتقبل أعماله ويجعل الجنة مثواه . هذا ويلتقى والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد العزاء في في فقيد الولاية والسودان بقصر الضيافة بالدامر اليوم الاثنين من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية بعد الظهر . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر والي نهر النيل يحتسب الدكتور غلام الدين عثمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.