مراحل الصداع النصفي .. مدته وطرق علاجه

يُعد الصداع النصفي حالة عصبية معقدة ومؤلمة تختلف نوباتها من شخص لآخر، فقد تأتي أحيانًا مع وميض أضواء في الرؤية، أو يرافقها غثيان شديد. هذه النوبات قد تستمر لساعات أو حتى أيام، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المصاب.

يمثل الصداع النصفي بدون “هالة” الشكل الأكثر شيوعًا، ويشكل 75% من الحالات.

مدة نوبة الصداع النصفي

وتمر نوبة الصداع النصفي بعدة مراحل، وتتراوح مدة الألم الأساسي نفسه من 4 إلى 72 ساعة. يمكن لبعض المرضى أن يتخلصوا من النوبة في أقل من يوم، بينما قد يلازم آخرون الفراش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

يُعزى هذا التباين إلى عدة عوامل، منها:

العوامل الوراثية: تلعب دورًا في شدة النوبات ومدتها.

التقلبات الهرمونية: خاصة عند النساء، حيث يرتبط الصداع النصفي بالدورة الشهرية.

عوامل نمط الحياة: مثل التوتر، وأنماط النوم غير المنتظمة، وانسحاب الكافيين.

التقلبات الجوية: يمكن أن تكون محفزًا للنوبة.

الجدير بالذكر أن نوبة الصداع النصفي لا تقتصر على الألم فقط، فبعض المرضى يعانون من الهالات (ومضات ضوئية أو خطوط متعرجة) لمدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة قبل بدء الصداع. وبعد أن يخف الألم، قد يستمر “صداع الشقيقة” أو ما بعد الصداع ليوم آخر، مما يترك المريض منهكًا وغير قادر على التركيز.

طرق لتقليص مدة النوبة

تناول الدواء في الوقت المناسب: إذا تم تناول الدواء عند ظهور أولى علامات النوبة، فإن فرص تقصير مدتها تكون أعلى بكثير.

تغيير نمط الحياة: الحفاظ على دورة نوم منتظمة، وشرب كمية كافية من الماء، وتناول وجبات صحية، يمكن أن يقلل من شدة النوبات.

تقنيات الاسترخاء: يمكن لليوجا أو التأمل أو حتى المشي الهادئ أن تساعد في السيطرة على مسببات الصداع النصفي.

يُشدد التقرير على أن ما يفيد مريضًا قد لا يفيد آخر، لذا فإن النهج الأكثر فعالية هو الجمع بين الوقاية وخطة علاج مدروسة، تشمل أدوية تؤخذ عند بداية النوبة، مع تعديلات في نمط الحياة، ومتابعة دورية مع طبيب أعصاب.

onlymyhealth