الكلازار، الملاريا، حمى الضنك .. وزير الصحة المكلف بالقضارف يتفقد معمل الصحة العامة

أكد د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، الوزير المكلف، أن معمل الصحة العامة بالقضارف يُعد المعمل المرجعي الأول الذي تستند عليه الولاية في إجراء الفحوصات التخصصية والمرجعية، مشيراً إلى أن تطويره يمثل أولوية لدعم النظام الصحي وتعزيز خدمات التشخيص.

جاء ذلك خلال زيارته الأحد لمعمل الصحة العامة بحي سواكن، برفقة د. إنسام أحمد عثمان، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، حيث وقف على الأداء بالمعمل والخدمات المقدمة، وعقد اجتماعا مع العاملين بالمعمل بحضور د. أنور عثمان بانقا، مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، ود. أميمة محمد أبكر، مدير معمل الصحة العامة.

ووجّه د. أحمد الأمين بالبدء الفوري في تطوير المعمل وزيادة الفحوصات المقدمة، مع الاهتمام ببيئة العمل وتخصيص المعمل للفحوصات التخصصية في الأمراض المتوطنة مثل الكلازار، الملاريا، حمى الضنك، إضافة إلى فحص جودة المياه وفق المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.