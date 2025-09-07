امتلاك “الدعم السريع” لمروحيات عسكرية وتشغيلها من نيالا

كشفت مصادر عسكرية متطابقة عن امتلاك قوات الدعم السريع طائرات مروحية من طراز أبابيل، دخلت الخدمة منذ يونيو الماضي، وتستخدم في مهام عسكرية تشمل نقل الإمدادات والقيادات بين ولايات دارفور.

ووفقًا للمصادر، وصلت الطائرات عبر إحدى دول الجوار إلى مهبط بعثة اليوناميد السابق شمال نيالا، حيث أعيد تشغيله لميزاته اللوجستية، فيما طُليت بعض المروحيات باللون الأخضر وأخرى بألوان الزي الصحراوي الخاص بالقوات.

وأوضحت المصادر أن المروحيات تنفذ رحلات راتبة نحو الفاشر وأم كدادة وقاعدة الزرق، إضافة إلى زالنجي وكأس وأم دافوق الحدودية، وذلك بعد تزايد صعوبات نقل الإمدادات برًا بفعل الاستهداف المدفعي للجيش.

وأكد شهود عيان من نيالا أنهم اعتادوا مؤخرًا سماع أصوات مروحيات تحلق ليلًا في شمال المدينة، في وقت أظهرت مقاطع فيديو متداولة عناصر أجنبية يُرجح أنهم أوكرانيون – ضمن طواقم تشغيل تلك الطائرات في أم دافوق.

