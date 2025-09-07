قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن وضع المجاعة شمال دارفور بالسودان يتفاقم بحصار الفاشر لأكثر منذ 500 يوم. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تيدروس أدهانوم: وضع المجاعة شمال دارفور بالسودان يتفاقم بحصار الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.