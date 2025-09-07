شاهد.. الفنانة ميادة قمر الدين تفتح النار على زميلتها المطربة إيمان الشريف: (كفاية تناخيس وخساسة وضرب على الضهر)

نشبت خلافات إسفيرية بين المطربتين السودانيتين, ميادة قمر الدين وزميلتها إيمان الشريف, واشتعل الخلاف ووصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت ملكة الرق, في بث مباشر عبر إحدى حساباتها وكشفت عن تعرضها للخساسة من زميلتها إيمان الشريف. وقالت ميادة, في حديثها الذي وجهته لإيمان وتم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا: (كفاية تناخيس وخساسة وضرب على الضهر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

