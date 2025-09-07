المدير العام لقوات الشرطة يتفقد غرفة السيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم

في إطار جولاته التفقدية للإدارات الشرطية تفقد الفريق اول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة غرفة والسيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم بحضور الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء الدوائر وإستمع المدير العام لقوات الشرطة الي شرحا وافيا عن مهام وإختصاصات الغرفة وأدوارها التامينية المهمة قدمه مدير شرطة الولاية موضحا أن غرفة السيطرة والتحكم بشرطة الولاية قبل حرب المليشيا المتمردة كانت تمتلك كاميرات ومعدات فنية إلكترونية تغطي جميع أنحاء الولاية وقد تعرضت للسرقة والتدميرالممنهج وأشار الفريق أمير الي انه بعد القضاء علي المليشيا الإرهابية تم إستئناف العمل بالغرفة بمحلية كررى وربطها بالغرفة الرئسية برئاسة الولاية بالمقرن

من جانبه أكد المدير العام لقوات الشرطة علي أهمية تغطية جميع محليات الولاية بالغرفة وربطها بالأقسام و إدارة النجدة ومتحركات العمليات مؤكدا علي أهمية الإستفادة من التكنلوجيا في العملية التأمينية ووعد بتوفير مولدات كهربائية لعمل الغرفة خلال 24ساعة متواصلة والإستعانة بالطائرات الدرون في عملية التأمين والتركيز على الإستفادة من خط المساندة 999 لدوره الإنساني الكبير وأهميته في إسناد العملية الأمنية كاشفا

أن الشرطة سوف تفعل قريبا عمل البصمة الجنائية والعلامات الحيوية والإستفادة منها في العمل الجنائي والأمني

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة قد وجه باستمرار الجهود لتنفيذ خطة الغرفة في نشر كاميرات المراقبة ودوريات النجدة.

المكتب الصحفي للشرطة