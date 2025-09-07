تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين الذين تناقلوه عبر حساباتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر لقاء نائب القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول شمس الدين كباشي, أثناء مخاطبته الجنود. والتقى كباشي, بعناصر الجيش بمحاور القتال بكردفان, حيث أشعل حماسهم بعبارته “عينك فوقو تركب فوقو” وبإشارة قائد الجيش الشهيرة “المفك والزردية”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “عينك فوقو تركب فوقو”.. الفريق كباشي يحمس جنود الجيش في محاور القتال بكردفان بإشارة البرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.